Житель Хакасии сжег заживо 5 человек

В Абакане будут судить 44-летнего местного жителя, который, по мнению следователей, общеопасным способом расправился с пятью людьми.

Известно, что обвиняемый проживал во времянке со своей 34-летней возлюбленной. Постройка находилась на территории домовладения матери мужчины. Влюбленная пара постоянно устраивала застолья вместе с приятелями. 4 августа минувшего года в гости к мужчине и женщине пришли трое мужчин 38 и 39 лет, а также 30-летняя женщина. Они стали употреблять алкоголь. Через некоторое время хозяйка домовладения призвала гостей уйти, однако они отказались. После этого 44-летний мужчина поджег времянку, в которой были пять человек.

На место ЧП срочно прибыли огнеборцы. Они потушили пожар, обнаружив на территории постройки четыре трупа, а также одного пострадавшего. Его срочно доставили в медучреждение, где он умер. Во время расследования вина жестокого мужчины-поджигателя доказана. Теперь ему грозит тюремное наказание продолжительностью в 20 лет или пожизненное заключение, сообщает Интернет-издание Хакасия.