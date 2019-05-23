Житель Хабаровска украл забытые в банкомате 115 тысяч рублей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Хабаровска, который обвиняется в краже.

По словам потерпевшей, что в офисе банка она сняла 115 000 рублей со своей пластиковой карты. Однако она забыла забрать деньги. Эти воспользовался местный житель, который присвоил сумму себе, пишет портал «Провинция».

Злоумышленник был установлен при помощи камер видеонаблюдения. Он признался, что похищенные из банкомата денежные средства он потратил на выплату кредитных обязательств и долгов.