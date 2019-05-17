Житель Архангельского региона убил мужчину за оскорбление жены

Мужчина, проживающий в Верхнетоемском районе Архангельской области, будет осужден за совершение убийства. Его жертвой стал 45-летний мужчина, который был найден мертвым на обочине трассы 11 декабря 2018 года.

Известно, что обнаруженный гражданин был объявлен в розыск, как пропавший без вести. Во время осмотра трупа были найдены признаки насильственной смерти. В ходе расследования оперативники вышли на след подозреваемого. По мнению следствия, с погибшим расправился 29-летний мужчина. Во время допроса житель Архангельской области сообщил, что был пьян, когда убитый нанес оскорбление его жене. После этого мужчина выстрелил в обидчика супруги из ружья несколько раз.

Потом преступник вывез раненого мужчину на трассу, на обочине которой еще три раза ударил потерпевшего топором по голове. А затем покинул место убийства. Вина злоумышленника доказана. Уголовное дело в его отношении будет рассматриваться в суде, сообщает ИА Невские новости.

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