Женщине, убившей месячную дочь, вынесли приговор







Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 27-летней томичке, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Как установлено судом и следствием, в феврале 2018 года подсудимая, находясь в квартире по месту своего проживания, в течение дня употребляла спиртные напитки совместно с мужем и сестрой. После возникшей ссоры муж и сестра ушли из квартиры, а подсудимая, испытывая злость и раздражение, достала из детской кроватки свою месячную дочь и несколько раз с силой бросила её на пол. Образовавшиеся на теле ребенка телесные повреждения она попыталась скрыть, замазав их тональным кремом. От полученных повреждений младенец скончался на месте.

В ходе следствия подсудимая полностью признала себя виновной.

Приговором суда она осуждена к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.