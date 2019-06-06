Женщина выпала из окна после ссоры с мужем в Брянске

Жительница Брянска выпала из окна на третьем этаже. ЧП случилось в Бежицком районе города.

Данные о происшествии были размещены на просторах соцсети ВКонтакте. Информация о падении женщины опубликована на странице «Типичный Брянск». Известно, что жительница города поругалась со своим супругом, после чего и выпала из окна. Случай произошёл на Новом Городке около ТЦ «Северный рынок».

По счастливому стечению обстоятельств, женщина выжила. Она была отправлена в медучреждение. По факту ЧП проводится проверка, сообщает БрянскToday .

Фото: БрянскToday