Женщина устроила истерику из-за соседки без маски

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором жительница одного из жилых домов преградила путь в подъезд женщине с детьми. В каком городе произошел инцидент, не уточняется. На кадрах запечатлены авто, у которых столичные регистрационные номера.
Неизвестная в маске с криками и матом прогоняет соседку подальше от дома. Дело в том, что та не была в маске.
«У нас масочный! Ты не пройдешь! Нет маски у тебя! Пошла вон!», – кричит женщина в присутствии детей.
При этом мать указывает незнакомке, что ее дети рыдают из-за инцидента. Подробности уточняются.
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