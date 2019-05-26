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Новости мира Происшествия 26 мая 2019 10:41 | Просмотров:

Женщина ценой своей жизни спасла детей от несущейся фуры




Трагическое ДТП произошло в Алтайском крае на трассе Барнаул – Рубцовск. Подробности случившегося сообщили в паблике Инцидент Барнаул.

Сначала на трассе произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, в одном из которых ехала женщина. За заднем сидении в машине находились дети. Пользовательница соцсети по имени Татьяна, ставшая очевидцем аварии, сообщила, что место ДТП находилось в дыму от горящей травы. Из-за дыма водитель фуры не видел, что впереди стоят автомобили.

Женщина-водитель вышла из машины и пошла к заднему сидению, чтобы проверить детей. В этот момент она увидела несущуюся фуру, которая могла врезаться в заднюю часть её машины. Чтобы привлечь внимание дальнобойщика, она побежала навстречу фуре.

– Я знаю как это звучит, но если бы вы там были и видели последствия, вы бы поняли , что это единственное правильное решение с её стороны на тот момент, – написала Татьяна.

Дальше она рассказала, что фура сбила женщину, после чего начала снижать скорость. Вероятно, водитель, почувствовав удар, инстинктивно нажал на тормоз. Грузовик всё равно врезался в легковушку, но при этом удар был уже слабее.

Сообщается, что дети остались живы. Из машины их доставали очевидцы.

– Понимаем, что там каждый сантиметр был важен. Сильнее импульс и удар придавил бы пристёгнутых к креслам детей, – написала Татьяна.

Выжить под колёсами фуры у матери детей шансов не было. Она погибла на месте.

Фото: Инцидент Барнаул.

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