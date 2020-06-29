Женщина травмировала ребенка выброшенной из окна бутылкой водки

- Advertisement -

Сотрудникам полиции удалось установить личность хулигана, который травмировал выброшенной из окна бутылкой водки ребенка. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в пятницу на юге Москвы. Сообщается, что бутылка попала в голову малышу в коляске, с которой гуляла женщина. В результате потерпевший попал в больницу.

Покупательницей бутылки водки оказалась местная жительница, ей около 60 лет. Злоумышленницу привлекут к ответственности.