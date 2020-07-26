Жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном

Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Белгородской области, которая подозревается в жестоком убийстве мужа. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что тело погибшего накануне извлекли из бетона. Женщина прожила с мужчиной около 20 лет. В последнее время он сильно пил и поднимал руку на супругу. По версии следователей, в августе прошлого года пара поругалась из-за того, что мужчина был сильно пьян.

Когда он лег спать, жена связала ему руки и ноги, надела на голову полиэтиленовый пакет, придавила подушкой, завернула его тело в ковер, вынесла во двор и спрятала в выгребной яме. На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.

Отметим, что женщина говорила всем, что ее муж пропал без вести. В ходе допроса она призналась в зверском убийстве.