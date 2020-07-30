Жена расчленила известного рэпера в Петербурге

В квартире на Невском проспекте в Петербурге нашли части тела рэпера Энди Картрайта. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Как ранее сообщалось, тело мужчины расчленила его супруга. По ее словам, муж умер от передозировки наркотиков. Сначала жена решила никому сообщать об этом и расчленила его тело.

В квартире пары нашли пять пакетов с частями тела мужчины. Адвокат женщины сообщила обо всем в полицию.

Энди Картрайт принимал участием в проекте Versus Battle.