Четверг, 30 июля, 2020
21.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Жена расчленила известного рэпера в Петербурге

Никита Брыкин

В квартире на Невском проспекте в Петербурге нашли части тела рэпера Энди Картрайта. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Как ранее сообщалось, тело мужчины расчленила его супруга. По ее словам, муж умер от передозировки наркотиков. Сначала жена решила никому сообщать об этом и расчленила его тело.

В квартире пары нашли пять пакетов с частями тела мужчины. Адвокат женщины сообщила обо всем в полицию.

Энди Картрайт принимал участием в проекте Versus Battle.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяСледователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка под Рязанью
Следующая статьяВ Рязанской области наградили победителей конкурса «Я готов»

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлено ещё 26 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В четверг, 30 июля, в Рязанской области было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 
Узнать больше

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

У «Рязани-ВДВ» новый главный тренер

Новости Рязани
Главным тренером женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» назначен Георгий Шебаршин. Об этом сообщила пресс-служба команды.  В качестве футболиста Шебаршин выступал...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 29 июля

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и Рязанской области за 29 июля.   В Рязанской...
Узнать больше

Стала известна обновлённая программа празднования Дня города в Рязани

Культура
Администрация Рязани обнародовала программу празднования 925-летия Рязани. Торжество состоится 1 августа. Несмотря на то, что массовые мероприятия в городе отменили,...
Узнать больше

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

Атом рядом

Акценты
С 6 июля по 20 августа 2020 года всех регионах РФ проходит конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Проект...
Узнать больше

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+