Законная жена погибшего в аварии с Ефремовым потребовала от актера 3 млн рублей

Жена Сергея Захарова требует от Михаила Ефремова возмещения морального вреда в размере 3 млн рублей. Об этом сообщает в понедельник, 5 октября, Mash.

Эту немалую сумму планируют разделить между тремя потерпевшими: законной женой, братом и младшим сыном погибшего. Каждый претендует на 1 млн рублей. С соответствующим заявлением адвокат планирует обратиться в Хамовнический суд.

Кроме того, потерпевшие просят оставить приговор Ефремова без изменений и отклонить его апелляционную жалобу. Напомним, ранее семья Сергея Захарова отказалась от денег актера и потребовала с преступника 1 рубль.

— Это правда, что родственники погибшего не хотели никаких компенсаций. Однако в настоящее время они занимаются созданием фонда имени Сергея Захарова. Именно для этих целей им и нужна крупная сумма денег. Потерпевшие надеются, что фонд сможет помочь таким же пострадавшим, как и их семья, — рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Напомним, ранее выяснилось, что жена погибшего Сергея Захарова за несколько дней до трагедии подала на развод. При этом сам мужчина уже давно жил с другой женщиной, которую так и не признали потерпевшей стороной. А спустя какое-то время стало известно, что под давлением Эльмана Пашаева московский участковый подделал справку об отношения между Сергеем Захаровым и Ириной Стерховой.