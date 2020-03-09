Задержан предполагаемый убийца пропавшей под Тамбовом девочки

В Тамбовской области стражи порядка задержали предполагаемого убийцу 13-летней Елизаветы Черновой. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Известно, что 7 марта девочка ушла на дискотеку и не вернулась. Трагедия произошла в селе Бокино. По предварительным данным, подозреваемый спрятал тело своей жертвы, сбросив его в реку. На месте работают водолазы, труп пока обнаружить не удалось.

По одной из версий, водитель увидел, как по обочине идет девушка, и по неосторожности сбил ее. Испугавшись, что школьница умерла, злоумышленник решил избавиться от тела.