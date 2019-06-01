Как ни странно прозвучит, но школьные конфликты – это норма. С ними, как с...
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», пожалуй, самая известная волонтёрская организация в России. Волонтёры отряда стали...
Рязанская нефтеперерабатывающая компания приступила к производству высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами...
Рязанские взрывотехники обезвредили снаряд времён гражданской войны
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Николай Любимов обсудил с рязанскими активистами будущее Рязанского региона
Рязанские школьники поучаствовали в областном фестивале «Зеркало природы»
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В областной детской библиотеке собралась вся «Читающая Почтовая»
В Рязани состоялся седьмой турнир «В память о погибших спецназовцах»
По улицам Перми прогулялся голый мужчина
Оформить и оплатить отправку посылок теперь возможно в мобильном приложении Почты России, активными пользователями...
30 мая в Рязани прошёл мастер-класс для студентов рязанских вузов и колледжей со строительной...
Банк «Открытие» и «ПАО «МегаФон» заключили новое кредитное соглашение в объеме 15 млрд рублей....
Рязанский цирк приглашает на уникальное пингви-шоу «Ласта-Рика»
Момент наезда на пешехода в Рязани попал на видео
В Рязани пройдут XVIII Международные научные чтения памяти Н.Ф. Фёдорова
Столетие рязанской архивной службы и театральный чемпионат по мини-футболу. Видеообзор событий недели
Рязанские полицейские пресекли незаконную продажу крупной партии спиртного
Жёсткое ДТП в Рязани попало на видео
В Рязани впервые пройдёт театральный чемпионат по мини-футболу
Министр спорта Рязанской области: В регионе больше половины населения занимаются физкультурой
В Пензенской области задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью женщине и убийстве мужчины. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ....
4 июня в здании администрации Скопинского района состоялось первое заседание комиссии по организации проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципалитета...
3 июня в Москве губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Максимом Акимовым. Они обсудили вопросы социально-экономического...
В городе Касимове задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в краже сотового телефона у 20-летнего местного жителя. Об этом сообщил сайт УМВД России...
Во вторник, 4 июня, в стенах Рязанской областной филармонии состоится концерт «Пиковая дама». Концерт пройдёт в преддверии VIII фестиваля искусств «Кремлёвские вечера»....
Банк «Открытие» запустил новую программу лояльности «Друг». Главное преимущество программы – повышенный кэшбек до 11%. Основу программы составляет обновленная флагманская карта Opencard...
В Сочи определились победители XV Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Турнир ежегодно...
Во вторник, 4 июня, в посёлке Поварово Солнечногорского района Московской области был застрелен директор местного торгового центра. Об этом сообщили в Следственном...
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 27-летней томичке, признанной виновной...
Скопинский район готовится к всероссийской переписи населения
Николай Любимов встретился с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым
Современные технологии помогли касимовским полицейским раскрыть кражу
В Рязанской областной филармонии покажут «Пиковую даму»
Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»
Касимовский участковый предотвратил тяжкое преступление
На две недели горячую воду отключат ещё на двух улицах Рязани
После вмешательства следователей рязанские предприниматели выплатили зарплату сотрудникам
329 рязанцев не могут выехать из страны из-за долгов по налогам
Рязанцы могут оформить и оплатить посылку в приложении Почты России