Врачи рассказали, как отдохнуть в Турции без осложнений

Кандидат медицинских наук из клиники ASV Yasam в Анталье Анастасия Аскер рассказала о нескольких правилах, которые следует соблюдать туристам на отдыхе в Турции.
По словам специалиста, отдыхающим необходимо соблюдать правила личной гигиены. Для этого туристам надо тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, возвращения с улицы.
Эксперт не рекомендует закармливать детей большим количеством свежих овощей и фруктов, ведь они могут вызвать острую кишечную инфекцию.
«Не стоит употреблять спиртные напитки возле бассейна, оставлять на солнце еду из баров и ресторанов. Обязательно ношение головных уборов во избежание солнечного удара. Нельзя оставлять без присмотра детей на море или возле бассейна, надо следить за качеством употребляемой ими еды», – приводит слова исследователя РИА «Новости».