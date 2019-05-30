Врачи рассказали, как отдохнуть в Турции без осложнений

Кандидат медицинских наук из клиники ASV Yasam в Анталье Анастасия Аскер рассказала о нескольких правилах, которые следует соблюдать туристам на отдыхе в Турции.

По словам специалиста, отдыхающим необходимо соблюдать правила личной гигиены. Для этого туристам надо тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, возвращения с улицы.

Эксперт не рекомендует закармливать детей большим количеством свежих овощей и фруктов, ведь они могут вызвать острую кишечную инфекцию.