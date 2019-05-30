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Новости мира Происшествия 30 мая 2019 08:37 | Просмотров:

Врачи рассказали, как отдохнуть в Турции без осложнений

Кандидат медицинских наук из клиники ASV Yasam в Анталье Анастасия Аскер рассказала о нескольких правилах, которые следует соблюдать туристам на отдыхе в Турции.

По словам специалиста, отдыхающим необходимо соблюдать правила личной гигиены. Для этого туристам надо тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, возвращения с улицы.

Эксперт не рекомендует закармливать детей большим количеством свежих овощей и фруктов, ведь они могут вызвать острую кишечную инфекцию.

«Не стоит употреблять спиртные напитки возле бассейна, оставлять на солнце еду из баров и ресторанов. Обязательно ношение головных уборов во избежание солнечного удара. Нельзя оставлять без присмотра детей на море или возле бассейна, надо следить за качеством употребляемой ими еды», – приводит слова исследователя РИА «Новости».

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