Врачи приняли решение о госпитализации Ефремова из здания суда

Михаилу Ефремову вызвали «скорую» в Пресненский суд, где должен был состояться очередное заседание по делу о смертельном ДТП. Врачи приняли решение госпитализировать артиста, сообщает ТАСС.

Михаил Ефремов прибыл на заседание в плохом самочувствии. Перед началом слушаний он самостоятельно не смог выйти из машины. До зала судебных заседаний его несли на руках, а в здании суда он и вовсе потерял сознание.

Накануне заседания у актёра начались проблемы с сердцем. В квартиру, где он отбывает домашний арест, несколько раз приезжали медики. Причин для госпитализации врачи не нашли, однако проблемы со здоровьем специалисты подтвердили. У Ефремова обнаружили предынсультное состояние.