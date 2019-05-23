Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 23 мая 2019 10:54 | Просмотров:

Воронежский автомобилист избил велосипедиста и сбил женщину

22 мая в Воронеже произошло ЧП на дороге. Водитель иномарки набросился на велосипедиста, а затем наехал на женщину. Конфликт между автомобилистом и велосипедистом случился на улице Матросова. Об инциденте стало известно через соцсети.

Перед «зеброй» мужчина, передвигавшийся на автомашине Toyota, перекрыл дорогу велосипедисту. Автолюбитель выскочил из своего транспортного средства и стал бить второго участника движения. В этот момент мимо проезжала семейная пара. Люди решили помочь велосипедисту. Когда пара стала разнимать конфликтующих, водитель «японки» попытался переехать чету. Очевидцы отметили, что водитель совершил наезд на женщину не один раз.

Задержать неадекватного автолюбителя попытался водитель Газели, который заблокировл проезд по «зебре». Однако даже это не остановило шофера иномарки. Она сбил знак пешеходного перехода и уехал. Потерпевшие были отвезены в медучреждение. Сообщается, что агрессивного водителя задержали, сообщают АиФ Воронеж.

Фото из открытых источников

Тэги:, , , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.5K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
4.4K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.0K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.8K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.6K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
1.4K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
965
21 мая 13:18

Homo agressius/Человек агрессивный
745
21 мая 14:28

В Рязани ограничили движение по Южной окружной дороге
632
20 мая 17:48

Во вторник в Рязани отключат холодную воду
616
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
Вверх