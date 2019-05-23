Воронежский автомобилист избил велосипедиста и сбил женщину

22 мая в Воронеже произошло ЧП на дороге. Водитель иномарки набросился на велосипедиста, а затем наехал на женщину. Конфликт между автомобилистом и велосипедистом случился на улице Матросова. Об инциденте стало известно через соцсети.

Перед «зеброй» мужчина, передвигавшийся на автомашине Toyota, перекрыл дорогу велосипедисту. Автолюбитель выскочил из своего транспортного средства и стал бить второго участника движения. В этот момент мимо проезжала семейная пара. Люди решили помочь велосипедисту. Когда пара стала разнимать конфликтующих, водитель «японки» попытался переехать чету. Очевидцы отметили, что водитель совершил наезд на женщину не один раз.

Задержать неадекватного автолюбителя попытался водитель Газели, который заблокировл проезд по «зебре». Однако даже это не остановило шофера иномарки. Она сбил знак пешеходного перехода и уехал. Потерпевшие были отвезены в медучреждение. Сообщается, что агрессивного водителя задержали, сообщают АиФ Воронеж.

Фото из открытых источников