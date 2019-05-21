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Новости мира Происшествия 21 мая 2019 22:07 | Просмотров:

Воронежец нашел в подъезде примотанные к перилам иглы шприца

21 мая в Сети появилось видео от жителя Воронежа, который нашел в подъезде одного из многоквартирных домов в Коминтерновском районе иглы от шприца.

Мужчина разместил предупреждающее видео в хостинге Youtube. В видеоролике воронежец показал иглы от шприца, которые были примотаны скотчем к перилам. Примечательно, что это было сделано таким образом, чтобы держащийся за перила человек непременно напоролся на иглу.

По словам автора записи, он сам зацепился за одну из двух игл. К счастью, обошлось без повреждений кожи – мужчина задел иглу свитером. Затем воронежец воспользовался зажигалкой и убрал иглы с перил, чтобы не прикасаться к предметам руками. Также мужчина призвал земляков быть внимательнее при перемещении по подъездам. Особенно это касается детей и пенсионеров, сообщают Новости Воронежа.

Фото: скриншот из видео

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