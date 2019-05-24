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Новости мира Происшествия 24 мая 2019 22:59 | Просмотров:

Воркутинец наказан за публикацию интимных снимков подруги

В Воркуте осудили 30-летнего мужчину. Его обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни своей подруги.

Осужденный совершил преступление в марте текущего года. Сперва он поругался со своей 27-летней подругой. Разгневанный мужчина после скандала разместил в соцсетях кадры, на которых его девушка изображена обнаженной. Во время расследования дела злоумышленник признался в содеянном, а также заплатил компенсацию обиженной девушке.

В результате рассмотрения дела в суде мужчине вынесли наказание: он заплатит 10 тысяч рублей штрафа. От уголовной ответственности нарушитель частной жизни освобожден, сообщает ИА Невские новости.

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