Вор из Кемеровской области ограбил кредитную контору в Калуге

Перед судом предстанет уроженец Кемеровской области, который обвиняется в ограблении микрофинансовой организации в Калуге.

Известно, что мужчина несколько лет путешествовал по российским регионам, перебиваясь случайными заработками. В 2018 году он приехал в Калугу, где решил пойти на грабеж. Для преступления он выбрал кредитную контору. Злоумышленник пригрозил сотруднице ножом и забрал 11 тысяч рублей, пишет портал «КГВ».

На украденные деньги он добрался до Москвы, а после оказался в Самаре, где его и задержали. В отношении уроженца Кузбасса возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).