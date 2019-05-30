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Новости мира Происшествия 30 мая 2019 07:24 | Просмотров:

Вор из Кемеровской области ограбил кредитную контору в Калуге

Перед судом предстанет уроженец Кемеровской области, который обвиняется в ограблении микрофинансовой организации в Калуге.

Известно, что мужчина несколько лет путешествовал по российским регионам, перебиваясь случайными заработками. В 2018 году он приехал в Калугу, где решил пойти на грабеж. Для преступления он выбрал кредитную контору. Злоумышленник пригрозил сотруднице ножом и забрал 11 тысяч рублей, пишет портал «КГВ».

На украденные деньги он добрался до Москвы, а после оказался в Самаре, где его и задержали. В отношении уроженца Кузбасса возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

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