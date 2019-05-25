Водитель угодил в реанимацию после ДТП «девятки» и грузовика в Липецке

25 мая, на автодороге между Орлом и Тамбовом столкнулись ВАЗ-2109 и КамАЗ. Авария произошла на окружной дороге города Липецка.

Лада вылетела на полосу встречного движения, где и случилось столкновение. КамАЗ ударил легковушку в сторону водителя. После ДТП большегруз протащил «девятку» и лишь потом затормозил.

В результате ДТП тяжелейшие травмы получил водитель легковой машины. Его срочно доставили в реанимационное отделение больницы. По факту случившегося будет проводиться расследование, сообщает КП Липецк.

Фото: Город48