Водитель УАЗа погиб в жутком ДТП под Тулой

25 мая в Тульском регионе случилась автокатастрофа. В ней погиб водитель внедорожника УАЗ.

ДТП с летальным исходом и жуткими последствиями произошло на автодороге «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань». Около 76-ого километра данной дороги водитель автомашины УАЗ совершил выезд на встречную полосу, где проходимец угодил под самосвал Scania. Российский внедорожник оказался разорванным на две части.

После столкновения УАЗ вспыхнул, а его водитель погиб. Шофер грузового автомобиля был срочно доставлен в больницу, сообщают Тульские новости.

Фото: скриншот из видео