Водитель Toyota Camry погиб, залетев под армейский КамАЗ в Чите

21 мая в Чите случилось смертельное ДТП. Мужчина разбился на легковушке, угодив под грузовик.

Авария произошла около поселка Ивановка, примерно в 12:30 по местному времени. На данном участке дороги водитель автомашины Toyota Camry – житель Ивановки 1984 года рождения – совершил выезд на полосу встречного движения, где врезался в армейский грузовой автомобиль КамАЗ.

В результате ДТП виновник происшествия получил смертельные травмы и скончался на месте трагедии. Его автомобиль восстановлению не подлежит. Обстоятельства смертельной аварии уточняются, сообщает Чита.ру.

Фото: vk.com/region_4ita