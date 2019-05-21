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Новости мира Происшествия 21 мая 2019 08:51 | Просмотров:

Водитель Toyota Camry погиб, залетев под армейский КамАЗ в Чите

21 мая в Чите случилось смертельное ДТП. Мужчина разбился на легковушке, угодив под грузовик.

Авария произошла около поселка Ивановка, примерно в 12:30 по местному времени. На данном участке дороги водитель автомашины Toyota Camry – житель Ивановки 1984 года рождения – совершил выезд на полосу встречного движения, где врезался в армейский грузовой автомобиль КамАЗ.

В результате ДТП виновник происшествия получил смертельные травмы и скончался на месте трагедии. Его автомобиль восстановлению не подлежит. Обстоятельства смертельной аварии уточняются, сообщает Чита.ру.

Фото: vk.com/region_4ita

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