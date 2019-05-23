Водитель пострадал в массовой аварии на М-10 под Тверью

22 мая в Тверской области случилось столкновение трех автомобилей. Участниками ДТП на 133-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» стали две легковушки и грузовой автомобиль.

Машины столкнулись в 17:50, когда 28-летний автомобилист, управляя иномаркой Hyundai, не пропустил на регулируемом пересечении дорог двигавшийся по главной дороге Skoda Rapid, за рулем которого был 67-летний мужчина. После удара чешская машина вылетела на полосу встречного движения и врезалась в КамАЗ с 33-летним шофером за рулем.

В результате ДТП водитель автомашины Skoda получил множество серьезных травм и был доставлен в больницу. По факту происшествия ведется проверка, сообщает ТИА.

Фото: Андрей Самарин (Редкино News); ТИА