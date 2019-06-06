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Новости мира Происшествия 6 июня 2019 08:07 | Просмотров:

Водитель погиб в ДТП на ФАД «Лена»

5 июня в Амурской области произошла авария с летальным исходом. Трагический инцидент случился около 15:00 в Тындинском районе региона.

Иномарка Toyota Passo, за рулем которой был мужчина 1966 года рождения, выехала за пределы дорожного полотна на 113-ом километре автодороги «Лена». В результате этого автомобиль перевернулся. Водитель «японки» получил смертельные травмы и погиб.

Кроме погибшего в салоне иномарки находились пассажиры 1984 и 1983 годов рождения. Они получили различные повреждения и были госпитализированы. По факту случившегося ведется проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают детали аварии, сообщает АСН24.

Фото: @blag_dtp

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