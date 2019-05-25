Водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку в Калининграде

22 мая в Калининграде случилось ДТП с участием 11-летней девочки и легковой машины. Наезд на маленького пешехода был совершен в Ленинградском районе города.

Около 22:00 44-летний автомобилист ехал на машине Volkswagen по Московскому проспекту. Он не нарушил ПДД и сбил школьницу. Девочка в момент наезда пересекала дорожное полотно при разрешающем сигнале светофора.

В результате ДТП потерпевшая получила несерьезные травмы. По факту происшествия проводится проверка, сообщает ИА Невские новости.

Фото: УГИБДД по Калининградском региону