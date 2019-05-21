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Новости мира Происшествия 21 мая 2019 20:45 | Просмотров:

Водитель фургона уснул за рулем и протаранил кроссовер в Удмуртии

20 мая в Удмуртской республике случилось лобовое столкновение двух автомобилей. Авария произошла в Малопургинском районе региона примерно в 15 часов.

Виновником ДТП стал 19-летний паренек. На 133-м километре автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга» он уснул, находясь за рулем фургона «ВИС-2347». После этого машина молодого водителя вылетела на полосу для встречного движения и столкнулась с кроссовером Lifan Х60.

Во время лобового столкновения травмированными оказались сам виновник ЧП – он был срочно доставлен в больницу, а также 32-летняя женщина, которая в момент аварии находилась в салоне китайского паркетника. Ей медпомощь была оказана на месте происшествия, сообщает ИжевскИнфо.ру.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по УР

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