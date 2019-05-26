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Новости мира Происшествия 26 мая 2019 08:20 | Просмотров:

Во Владивостоке в ДТП попал пьяный подросток без прав

Накануне 16-летний парень попал в серьезную аварию во Владивостоке. Об этом пишет портал «Регион Online».

Сообщается, что водитель автомобиля «Suzuki» выезжал из гаража. В этот момент он врезался в иномарку «Toyota». В результате первое авто перевернулось, а его владелец вылетел из салона через окно и угодил под свою машину. Пострадавший был госпитализирован в отделение реанимации ВКБ №2.

Выяснилось, что за рулем «Toyota» подросток, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за управление машиной без прав.

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