Во Владимирской области убиты боевики, планировавшие теракт







Во Владимирской области уничтожены боевики, планировавшие совершить теракт. Об этом сообщает пресс-центр Национального антитеррористического комитета.

Оперативники в ходе проведения розыскных мероприятий получили информацию о том, что вооружённые люди, собирающиеся совершить теракт, скрываются в одном из частных домов в городе Кольчугино. В ночь на среду, 22 мая, в городе был введён режим контртеррористической операции.

Дом, где находились подозреваемые, был блокирован бойцами спецназа, соседей эвакуировали. После этого находящимся внутри предложили сдаться, в ответ по спецназу начали стрелять. Ответным огнём преступники были уничтожены.

Убиты два человека, их личности уже установлены. На месте найдены оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство, а также экстремистская литература. Сообщается, что боевики были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей.

Во время операции никто их правоохранителей не пострадал.