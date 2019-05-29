Во Владимире устанавливают обстоятельства смерти маленькой девочки







Во Владимире проводится доследственная проверка по факту смерти 6-месячной девочки. Об этом сообщил сайт следственного управления СК РФ по Владимирской области.

Информации о смерти девочки, жившей в квартире с родителями, поступила днём 27 мая. С их слов, после кормления новорожденную положили в детскую кроватку, мама проследовала в другую комнату, отец – в ванную. Примерно через 20 минут женщина обнаружила дочку без признаков жизни.

Бригадой «скорой медицинской помощи» проводились реанимационные мероприятия, которые не принесли положительного результата.

В настоящее время по постановлению следователя СК России судебно-медицинские эксперты проводят детальные исследования для установления точной причины смерти ребенка.

При осмотре места происшествия следователем СК России установлено, что семья проживает в квартире в условиях антисанитарии, в помещениях грязь и сильный едкий запах, исходящий от обстановки и животных (в одной из комнат содержатся более 10 кошек).

Учитывая, что на иждивении родителей находится малолетний сын, следователем СК России во взаимодействии с органами опеки и главным врачом ОДКБ приняты безотлагательные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья мальчика.

После обследования в ОДКБ состояния здоровья 3-летнего ребенка он был передан в детское учреждение под опеку государства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение родительских обязанностей). Под контролем следователя СК России решается также вопрос о возможности оставления родителям прав на маленького сына.

В рамках процессуальной деятельности следствием оценивается также уровень и качество работы с семьей всех участников системы профилактики.

Подразделение – Фрунзенский межрайонный следственный отдел