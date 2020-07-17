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Новости мираПроисшествия

Виновнику смертельной аварии в Шацком районе суд ужесточил наказание

7info7

Рязанский областной суд ужесточил наказание Станиславу Сучкову, который весной 2018 года спровоцировал смертельную аварию в Шацком районе. Тогда в ДТП погибла молодая рязанка.

Шацкий районный суд установил, что молодой человек проявил преступное легкомыслие, которое повлекло за собой трагическое инцидент. Он управлял автомобилем на скорости свыше 130 км/ч в то время, когда допустимая скорость составляла 60 км/ч. Рязанец осознавал опасность своих деяний и не сделал ничего, чтобы избежать последствий такого вождения. В итоге его автомобиль столкнулся с прицепом самосвала. В ДТП получила травмы молодая девушка, которая находилась на заднем сидении. Она скончалась на месте. В рамках заседания районного суда молодому человеку смягчили судьбв, исключив признак вождения в нетрезвом виде. Этот факт так и не нашёл подтверждения. В итоге ему назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии-поселении. Кроме того, его лишили «прав» на 2 года.

Областной суд рассматривал это дело в апелляционном порядке. В итоге приговор шацкого суда был ужесточён. Сучкову назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима. Молодого человека взяли под стражу в зале суда. Кроме того, принято решение об увеличении морального вреда в пользу каждого из потерпевших, сообщает пресс-служба Облсуда.

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