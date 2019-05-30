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Новости мира Происшествия 30 мая 2019 07:32 | Просмотров:

Верховный суд признал законным пожизненный срок для серийного убийцы



Верховный суд РФ отклонил апелляцию серийного убийцы из Новосибирска Евгения Чуплинского, которого приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Чуплинский – бывший сотрудник милиции. Доказано, что в период с 1998 по 2006 год он убил 19 женщин. Впрочем, жертв маньяка могло быть больше. Известно, что своих жертв милиционер привозил в безлюдное место, занимался с ними сексом, а затем убивал. Тела женщин он расчленял, после чего разбрасывал останки по территории.

Задержан маньяк был только в 2016 году – через 10 лет после последнего доказанного преступления. Дело серийного убийцы рассматривал суд присяжных. Все они признали Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождением.

Приговор о пожизненном заключении вступил в законную силу.

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