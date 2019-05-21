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Новости мира Происшествия 21 мая 2019 21:30 | Просмотров:

Вентиляционная установка весом в 700 кг придавила мужчину в Иванове

Моноблок установки для вентиляции упал на мужчину в Ивановском регионе. Потерпевший получил тяжелые травмы после приземления субстанции весом в 700 килограмм.

Известно, что опасный инцидент произошел в Тейкове, во время погрузки детали. Во время работы пострадавший мужчины поскользнулся и упал. После этого моноблок придавил правую ногу ивановца.

Сотрудники Следкома возбудили уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда, которое повлекло за собой тяжелые последствия для здоровья человека. Согласно предварительной информации, ЧП случилось по вине главы цеха механизации компании. Данный сотрудник не позаботился об обеспечении сотрудников фирмы грузоподъемным оборудованием и безопасными условиями работы, сообщает RuNews24.

Фото из открытых источников

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