Вечерняя авария в Дагестане: есть погибший

Вечером в субботу, 18 мая, в Каякентском районе Дагестана зарегистрирована авария, которая не обошлась без человеческих жертв.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиль «ВАЗ-2109» по неизвестной причине выехал на встречную полосу. В результате машина врезалась в авто «Лада Приора». В результате 59-летний пассажир виновника ДТП скончался в больнице, пишет портал «Регион Online».

Известно, что оба автолюбителя и пассажир «Приоры» госпитализированы. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.