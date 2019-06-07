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Новости мира Происшествия 7 июня 2019 06:44 | Просмотров:

В Ярославской области осудили циркача за изнасилование ребенка

Суд в Ярославской области вынес приговор в отношении 44-летнего бывшего работника цирка. Он был признан виновным в изнасиловании ребенка.

Инцидент произошел осенью в 2017 году в Рыбинске. Сообщается, что злоумышленник работал в цирке-шапито в Воронежской области. Его жертвой стала 9-летняя девочка. Мужчина нашел ребенка в одном из дворов.

Как пишет «Регион Online», мужчину признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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