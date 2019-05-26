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Новости мира Происшествия 26 мая 2019 09:00 | Просмотров:

В Якутии под колесами неопытного водителя погиб пешеход

В пятницу, 25 мая, на 14-м километре Вилюйского тракта в Якутии произошла авария со смертельным исходом.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Hino-300» совершил наезд на неустановленного мужчину. Мужчина получил тяжелые травмы внутренних органов и был доставлен в больницу. Ночью пострадавший скончался в реанимации, пишет ИА «ЯСИА».

Выяснилось, что молодой человек имеет стаж вождения с 2016 года. По данным Госавтоинспекции, за последний год водитель 15 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. По факту ДТП проводится расследование.

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