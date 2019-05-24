В Выборге грузовик снес балкон исторического дома купца Лунда

23 мая на улице Прогонной в Выборге грузовой автомобиль балкон памятник архитектуры. После столкновения с автомашиной дом остался без части старинной решетки. О происшествии стало известно благодаря пользователям соцсетей.

Известно, что грузовик является собственностью УК «Энергопроект-М». Работник фирмы заявил, что заберет решетку с собой, а позднее вернет ее на место. На место ЧП будет организован выезд сотрудников комитета по культуре Ленинградской области. Эксперты осуществят оценку причиненного ущерба.

Отметим, что Дом купца Якова Лунда возвели в далеком 1799 году. Архитектором здания выступил Иоганн Брокман. Сперва это были деревянные дома, которые сгорели при пожаре в 1793 году. Затем Яков Лунд построил тут кирпичное здание, на решетке которого сохранился год постройки, сообщает 78.ру.

Фото: vk.com/vyborgportal