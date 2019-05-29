В Воронежской области женщина сожгла своего сожителя

Перед судом предстанет 37-летняя жительница села Петренково Острогожского района. Она обвиняется в убийстве.

Инцидент произошел 29 мая 2018 года. По версии следствия, сожители распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 40-летний мужчина избил возлюбленную, после чего лег спать. Женщина воспользовалась ситуацией. Она облила спящего мужчину бензином и бросила в него зажженную спичку, пишет портал «АиФ».

Отметим, что пострадавший скончался 24 июня в больнице. При этом мужчина утверждал, что травмы получил из-за того, что курил в постели.