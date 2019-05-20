Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 20 мая 2019 08:09 | Просмотров:

В Воронеже сфотографировали водителя, который скрывается от штрафов грязью

Один из автомобилистов города Воронежа сфотографировал на дороге нарушителя ПДД. Дело в том, что водитель белой Лады Калины специально залил номера своего авто грязью, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Воронежцы оказались возмущены поведением наглого автолюбителя, который буквально заявил, что платить за нарушения не желает. Автор сообщения о нарушителе отметил, что укрывание номеров порождает в человеке безнаказанность, которая может вылиться в трагедии на дороге. При этом для сотрудников ГИБДД будет сложностью отыскать нарушителя.

Отметим, однако, что за умышленное скрытие или загрязнение государственных знаков карается штрафом, сообщает Блокнот-Воронеж.

Фото: Блокнот-Воронеж.

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
937
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
844
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
784
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
780
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх