В Воронеже сфотографировали водителя, который скрывается от штрафов грязью

Один из автомобилистов города Воронежа сфотографировал на дороге нарушителя ПДД. Дело в том, что водитель белой Лады Калины специально залил номера своего авто грязью, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Воронежцы оказались возмущены поведением наглого автолюбителя, который буквально заявил, что платить за нарушения не желает. Автор сообщения о нарушителе отметил, что укрывание номеров порождает в человеке безнаказанность, которая может вылиться в трагедии на дороге. При этом для сотрудников ГИБДД будет сложностью отыскать нарушителя.

Отметим, однако, что за умышленное скрытие или загрязнение государственных знаков карается штрафом, сообщает Блокнот-Воронеж.

Фото: Блокнот-Воронеж.