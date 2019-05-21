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Новости мира Происшествия 21 мая 2019 10:14 | Просмотров:

В Воронеже маленький ребёнок выпал с 14-го этажа




В Воронеже проводится доследственная проверка по факту гибели 2-летнего мальчика при падении с 14-го этажа. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Воронежской области.

ЧП произошло вечером в понедельник, 20 мая, в Железнодорожном районе Воронежа. Женщина вместе с двумя детьми в возрасте 2 и 7 лет находилась в своей квартире. В одной из комнат было открыто окно, рядом с ним стоял диван. Мальчик забрался по нему на подоконник и и выпал в окно, оборудованное москитной сеткой. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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