В Вологде пенсионер поджег собственную квартиру

В пятницу, 17 мая, пожилой житель Вологды по неосторожности поджег собственную квартиру. Об этом пишет портал «Невские Новости» со ссылкой на пресс-центр главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел в доме № 101 по улице Чернышевского. Известно, что возгорание началось в четырехкомнатной квартире. Она принадлежит 68-летнему мужчине. Пожар устраняли 18 пожарных с шестью единицами техники. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем со стороны хозяина квартиры.