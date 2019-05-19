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Новости мира Происшествия 19 мая 2019 08:28 | Просмотров:

В Вологде пенсионер поджег собственную квартиру

В пятницу, 17 мая, пожилой житель Вологды по неосторожности поджег собственную квартиру. Об этом пишет портал «Невские Новости» со ссылкой на пресс-центр главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел в доме № 101 по улице Чернышевского. Известно, что возгорание началось в четырехкомнатной квартире. Она принадлежит 68-летнему мужчине. Пожар устраняли 18 пожарных с шестью единицами техники. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем со стороны хозяина квартиры.

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