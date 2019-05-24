В Тюмени боец сломал челюсть земляку из-за внешнего вида

В Тюмени в отношении тренера бойцовского клуба возбудили уголовное дело. Причиной для этого стало избиение, в ходе которого фигурант сломал челюсть земляку.

Об инциденте стало известно, когда один из тюменцев сообщил правооханителям о нападении на его знакомого. Подозреваемым в избиении оказался 24-летний молодой человек, который является тренером по смешанным единоборствам в одном из клубов. Позднее было установлено, что потерпевший и фигурант дела начали конфликт из-за внешнего вида одного из тюменцев.

Словесная разборка быстро переросла в драку, во время которой подозреваемый нанес удар по лицу противника. Пострадавший упал и потерял сознание, а спортсмен уехал на машине с места ЧП. В результате осмотра врачами было установлено: у избитого имеются проблемы с челюстью. Теперь нападавшему грозит наказание в виде лишения свободы до 3 трех лет, сообщают АиФ Тюмень.