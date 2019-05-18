В Тверской области пенсионерка угнала мопед у соседа

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 66-летней жительницы поселка Жарки. Она обвиняется в краже.

В Жарковский пункт полиции обратился 57-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный похитил его мопед, оставленный возле магазина. Подозреваемой в совершении преступления оказалась 66-летняя односельчанка потерпевшего, пишет портал «Тверские ведомости».

Отметим, что пенсионерка дала признательные показания. Похищенное имущество возвращено владельцу. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.