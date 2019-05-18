Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 18 мая 2019 20:35 | Просмотров:

В Тверской области пенсионерка угнала мопед у соседа

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 66-летней жительницы поселка Жарки. Она обвиняется в краже.

В Жарковский пункт полиции обратился 57-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный похитил его мопед, оставленный возле магазина. Подозреваемой в совершении преступления оказалась 66-летняя односельчанка потерпевшего, пишет портал «Тверские ведомости».

Отметим, что пенсионерка дала признательные показания. Похищенное имущество возвращено владельцу. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
937
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
845
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
794
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
781
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх