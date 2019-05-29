В Твери зрители устроили драку на турнире по боям без правил

В воскресенье, 26 мая, во время турнира по уличным боям «Стрелка» в парке Текстильщиков в Твери произошла драка.

Сообщается, что мероприятие собрало более 500 зрителей. Ближе его к завершению часть пришедших устроила потасовку. По словам очевидцев, изрядно выпившая группа молодых людей не поделила что-то с другой также нетрезвой компанией, пишет портал «Tverigrad».

На месте дежурили полицейские и ОМОН, которые быстро усмирили разгоряченных зрителей. В результате никто не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится проверка.