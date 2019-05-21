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Новости мира Происшествия 21 мая 2019 20:53 | Просмотров:

В Твери водитель маршрутки нарушил ПДД 14 раз за один рейс

16 мая 2019 года сотрудники ГИБДД в городе Твери провели рейд с целью выявления нарушителей среди водителей маршрутных автобусов. Правоохранители осуществляли проверку шоферов на служебной машине без опознавательных цветных знаков.

Скрыто инспекторы ДПС проследили за водителем маршрутки №222. Нарушения, совершенные перевозчиком, были засняты специальным регистратором. В итоге выяснилось, что лихой водитель микроавтобуса во время передвижения по городу и выполнения одного рейса умудрился нарушить ПДД аж 14 раз.

В число несоблюдений правил вошли: неправильная перевозка пассажиров, нарушение правил маневрирования на дороге, а также расположения маршрутки на проезжей части. В итоге перевозчик-гонщик был наказан за свои проступки: на конечной остановке маршрута №222 полицейские составили административные протоколы, сообщает КП Тверь.

Фото: КП Тверь

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