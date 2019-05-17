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Новости мира Происшествия 17 мая 2019 08:45 | Просмотров:

В Твери автомобилист отвлекся от дороги и сбил женщину

16 мая, в вечернее время суток в Твери была сбита женщина. ДТП случилось в центре города, на одном из пешеходных переходов.

Около дома№23 на бульваре Радищева в районе дома №23 26-летний мужчина, управляя автомашиной Volkswagen Golf, отвлекся от вождения авто. Именно это и послужило причиной наезда на 63-летнюю женщину, переходившую дорожное полотно по «зебре».

Известно, что в результате ДТП пожилая женщина получила травмы. Однако, к счастью, они оказались несерьезными, сообщает Афанасий Бизнес.

Фото из открытых источников

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