В Твери автомобилист отвлекся от дороги и сбил женщину

16 мая, в вечернее время суток в Твери была сбита женщина. ДТП случилось в центре города, на одном из пешеходных переходов.

Около дома№23 на бульваре Радищева в районе дома №23 26-летний мужчина, управляя автомашиной Volkswagen Golf, отвлекся от вождения авто. Именно это и послужило причиной наезда на 63-летнюю женщину, переходившую дорожное полотно по «зебре».

Известно, что в результате ДТП пожилая женщина получила травмы. Однако, к счастью, они оказались несерьезными, сообщает Афанасий Бизнес.

Фото из открытых источников