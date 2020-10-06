В Тульской области возбуждено уголовное дело из-за пропажи 15-летней девочки

Во вторник, 6 октября, следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело из-за исчезновения 15-летней девочки. Специалисты начали расследовать преступление, предусмотренное статьей «Убийство малолетней», сообщает пресс-служба ведомства.

Девушка проживала в городе Богородицке Тульской области. Как выяснили следователи, в понедельник, 5 октября, она вышла из музыкальной школы и пошла в сторону дома. Однако к семье девочка так и не вернулась. До сих пор никто не знает, где она находится.

— Уголовное дело мы возбудили для того, чтобы более тщательно выяснять все обстоятельства случившегося. Таким образом будет возможность мобилизовать все силы и средства на поиск девочки, — рассказали сотрудники регионального СК.

На место происшествия выехали и.о руководителя отдела по особо важным делам, следственно-оперативная группа, сотрудники криминалистического отдела, УМВД, МЧС и волонтеры.

— В настоящее время мы допрашиваем знакомых, родственников, свидетелей, — говорится в сообщении.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Марии Дементьевой, 1.08.2005 года рождения, то немедленно обратитесь в следственное управление по Тульской области. Сделать это можно, позвонив по номеру 8-961-152-0332.

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