Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 21 мая 2019 08:50 | Просмотров:

В Тульской области психически нездоровый мужчина угрожал ножом доктору

20 мая в Тульской области случилось ЧП в одном из медицинских учреждений. В дневное время суток неизвестный стал угрожать врачу «Суворовской центральной районной больницы», вооружившись ножом.

На место происшествия отправились сотрудники Росгвардии. Когда специалисты приехали в больницу, нападавший уже успел скрыться. Свидетели нападения на врача запомнили преступника и описали его правоохранителям.

Стражи порядка нашли подозреваемого в нападении на доктора рядом с одним из супермаркетов. Мужчина имел при себе раскладной нож. Сообщается, что напавшему на медика туляку 62 года. С 1993 года он состоит на учете у психиатра. Детали случившегося выясняются, сообщают Тульские новости.

Фото из открытых источников

Тэги:, , , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.8K
18 мая 14:43

Главные фото уходящей недели
3.1K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.9K
18 мая 14:18

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»
2.4K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.7K
18 мая 14:22

Рязанцы увидели изделия, изготовленные учащимися образовательных учреждений
1.6K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.3K
18 мая 11:56

Рязанцы открыли пляжный сезон
1.3K
18 мая 13:18

Губернатор Рязанской области принял участие в озеленении региона
1.2K
18 мая 11:37

История здания, которое имело огромное значение в решении финансовых и социальных проблем Рязани
1.1K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
Вверх