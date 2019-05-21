В Тульской области психически нездоровый мужчина угрожал ножом доктору

20 мая в Тульской области случилось ЧП в одном из медицинских учреждений. В дневное время суток неизвестный стал угрожать врачу «Суворовской центральной районной больницы», вооружившись ножом.

На место происшествия отправились сотрудники Росгвардии. Когда специалисты приехали в больницу, нападавший уже успел скрыться. Свидетели нападения на врача запомнили преступника и описали его правоохранителям.

Стражи порядка нашли подозреваемого в нападении на доктора рядом с одним из супермаркетов. Мужчина имел при себе раскладной нож. Сообщается, что напавшему на медика туляку 62 года. С 1993 года он состоит на учете у психиатра. Детали случившегося выясняются, сообщают Тульские новости.

Фото из открытых источников