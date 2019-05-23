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Новости мира Происшествия 23 мая 2019 07:36 | Просмотров:

В Тульской области под колесами иномарки погиб ребенок

Вечером в среду, 22 мая, в Богородицке в Вязовском переулке возле медсанчасти произошла авария со смертельным исходом. Об этом пишет портал «Myslo».

По предварительной, информации, 8-летний ребенок возвращался домой на автобусе с бабушкой. Они вышли из транспортного средства и собирались перейти дорогу. Мальчик выбежал на проезжую часть, где его сбил 30-летний водитель иномарки «Opel Vectra». Ребенок погиб на месте происшествия.

Сообщается, что автолюбитель пытался избежать столкновения. По данному факту проводится проверка.

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