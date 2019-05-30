В Тульской области ищут пропавшую 9-летнюю девочку







В городе Донской Тульской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 9-летней девочки. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Вечером в среду, 29 мая, девочка ушла на прогулку и до сих пор её местонахождение неизвестно.

Поисками ребёнка занимаются полицейские, мчсники, волонтёры «ЛизаАлерт», на место прибыла группа опытных следователей, водоёмы проверяют водолазы. Активно используется система ОКСИОН (Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей). Следователи допрашивают родственников и соседей девочки, собирают материалы о семье пропавшей.