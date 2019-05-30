В Туле завершено расследование убийства у бара 8 марта







В Пролетарском районе Тулы завершено расследование уголовного дела об убийстве рядом с одним из пивных баров. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области.

Обвиняемым по делу проходит 30-летний мужчина. По версии следствия, вечером 8 марта 2019 года он находился в помещении пивного бара. Нетрезвый обвиняемый поссорился с также нетрезвым посетителем заведения. Чтобы разобраться, мужчины вышли на улицу, где обвиняемый ударил потерпевшего по лицу. Когда противник упал, он взял у стоявшей рядом женщины бейсбольную биту и избил её потерпевшего. Пострадавшего отвезли в больницу, где он в ту же ночь скончался.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.